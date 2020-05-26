В Кузбассе штормовой ветер повредил сотни зданий и деревьев

https://static.news.ru/photo/374e81aa-9fdb-11ea-a474-fa163e074e61_660.jpg Фото: Новости Новокузнецка/vk.com

Штормовой ветер, начавшийся в Кузбассе в ночь на 27 мая, за несколько часов повредил около 150 крыш зданий и повалил 280 деревьев, жители сообщают и о других разрушениях.

В частности, повреждены линии электропередачи, автомобили, окна в домах. Ветер стих к утру, электроснабжение удалось восстановить, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

Максимально было зафиксировано отключение 4,5 тысячи абонентов электросетей одномоментно. На время ремонта линий объекты запитывались из резервных источников. Больше всего разрушений зафиксировано в деревне Константиновке Первомайского сельского поселения. В настоящий момент в регионе работает оперштаб, власти пообещали помочь пострадавшим семьям стройматериалами. Отряды специалистов ЖКХ и МЧС распиливают поваленные деревья и вывозят обломки разрушенных конструкций.

Как писал NEWS.ru ранее, два человека погибли и один получил травмы разной степени во время обрушения стены зернохранилища в селе Константиновке в Мариинском районе Кемеровской области.