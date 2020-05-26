Два человека погибли из-за обрушения стены зернохранилища в Кузбассе

Два человека погибли и один получил травмы разной степени во время обрушения стены зернохранилища в селе Константиновка в Мариинском районе Кемеровской области.
26 мая около 20.30 (16.30 — по московскому времени) поступило сообщение об обрушении в Мариинском районе стены здания зернохранилища, в результате которого два человека погибли на месте, третий с травмами различной степени тяжести был госпитализирован, — привели сообщение следственного управления СК РФ по Кемеровской области в ТАСС.
В пресс-службе ведомства добавили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Ранее NEWS.ru писал, что двое гражданских стали жертвами взрыва боеприпаса на Юргинском военном полигоне в Кемеровской области. Уточняется, что гражданские лица проникли на территорию полигона незаконно.