Два человека погибли из-за обрушения стены зернохранилища в Кузбассе

https://static.news.ru/photo/c20a0f10-9fce-11ea-b708-fa163e074e61_660.jpg Фото: MemoryCatcher /pixabay.com

Два человека погибли и один получил травмы разной степени во время обрушения стены зернохранилища в селе Константиновка в Мариинском районе Кемеровской области.

26 мая около 20.30 (16.30 — по московскому времени) поступило сообщение об обрушении в Мариинском районе стены здания зернохранилища, в результате которого два человека погибли на месте, третий с травмами различной степени тяжести был госпитализирован, — привели сообщение следственного управления СК РФ по Кемеровской области в ТАСС.

В пресс-службе ведомства добавили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее NEWS.ru писал, что двое гражданских стали жертвами взрыва боеприпаса на Юргинском военном полигоне в Кемеровской области. Уточняется, что гражданские лица проникли на территорию полигона незаконно.