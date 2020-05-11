Двое гражданских погибли при взрыве на полигоне в Кузбассе

Жертвами взрыва боеприпаса на Юргинском военном полигоне в Кемеровской области стали двое гражданских.
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Командование Юргинского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти двух гражданских лиц на полигоне в Кемеровской области, — говорится в сообщении.
В командовании отметили, что погибшие могли заниматься поиском и сбором цветного металла на военном объекте. Взрыв мог произойти при попытке разобрать неразорвавшийся боеприпас.
Ранее NEWS.ru писал о том, что авиация МЧС практически потушила большую часть возгораний на бывшем военном арсенале у села Пугачёво в Удмуртии, пожар локализован.
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