Двое гражданских погибли при взрыве на полигоне в Кузбассе

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Жертвами взрыва боеприпаса на Юргинском военном полигоне в Кемеровской области стали двое гражданских.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на командование Юргинского полигона. По данным агентства, погибшие могли проникнуть на территорию полигона незаконно.

Командование Юргинского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти двух гражданских лиц на полигоне в Кемеровской области, — говорится в сообщении.

В командовании отметили, что погибшие могли заниматься поиском и сбором цветного металла на военном объекте. Взрыв мог произойти при попытке разобрать неразорвавшийся боеприпас.

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