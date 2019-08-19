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Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» незамедлительно взяли пробы атмосферного воздуха на содержание бензола, фенола, формальдегида, толуола, ксилола, диоксида серы, диоксида азота и оксида углерода после крупного пожара на химическом заводе в Балашихе.

Обнаруженные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ниже предельно допустимых концентраций (ПДК), — говорится в сообщении Роспотребнадзора. Возгорание в цехе по производству кремниевых смол произошло днём 19 августа. Площадь пожара...