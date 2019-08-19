Фото: U.S. Air Force/Wikimedia Commons

Минобороны США принесло соболезнования близким российских специалистов, погибших при взрыве на ракетном полигоне ВМФ России в Архангельской области.

По словам официального представителя Пентагона подполковника ВВС США Карлы Глисон, случившееся — «безусловно трагедия». Она заявила, что других комментариев касательно инцидента Министерство обороны США не даёт.

Прежде всего мы приносим глубочайшие соболезнования семьям тех, кто потерял близких в результате этого недавнего взрыва, — передаёт ТАСС её слова.

Ранее News.ru писал о том, что специалисты Росатома, погибшие при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, представлены к государственным наградам. Об этом на траурном митинге заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

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