https://static.news.ru/photo/9fdd1914-c2a7-11e9-80e1-fa163e074e61_660.jpgФото: U.S. Air Force/Wikimedia Commons
Минобороны США принесло соболезнования близким российских специалистов, погибших при взрыве на ракетном полигоне ВМФ России в Архангельской области.
По словам официального представителя Пентагона подполковника ВВС США Карлы Глисон, случившееся — «безусловно трагедия». Она заявила, что других комментариев касательно инцидента Министерство обороны США не даёт.
Прежде всего мы приносим глубочайшие соболезнования семьям тех, кто потерял близких в результате этого недавнего взрыва, — передаёт ТАСС её слова.
Ранее News.ru писал о том, что специалисты Росатома, погибшие при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, представлены к государственным наградам. Об этом на траурном митинге заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.