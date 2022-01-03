Педофила задержали в Сургуте

В Сургуте задержали педофила. Он напал на девочку в лифте жилого дома и попытался её изнасиловать. Потенциальной жертве удалось убежать. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Инцидент произошёл 2 января. Около 22:00 часов в лифте одного из жилых домов 27-летний мужчина напал и попытался изнасиловать 15-летнюю девушку. Попытка не увенчалась успехом, потенциальной жертве удалось убежать от нападавшего.

Мужчина задержан по подозрению в совершении <...> преступления, — говорится в сообщении СУ СК.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на изнасилование несовершеннолетней.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и решается вопрос в отношении задержанного о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев призвал приговаривать педофилов к смертной казни. При этом он не стал делать различий между рецидивистами и «начинающими» преступниками.