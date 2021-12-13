Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом в монастыре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом у православной гимназии при Введенском Владычном женском монастыре в Серпухове, в результате которого пострадали 12 человек. Он призвал поддержать всех, кто пострадал при инциденте, передаёт официальный сайт Московского патриархата.

В этих нелёгких обстоятельствах особенно важно проявить сочувствие, оказать внимание и поддержку тем, кого коснулась беда, помочь страждущим людям преодолеть последствия совершённого преступления, — сказал патриарх.

Он также выразил надежду, что власти города, силовики и сами образовательные учреждения приложат все усилия для исключения возможности повторения подобных инцидентов.

Взрыв на территории монастыря в Серпухове произошёл утром 13 декабря. Самодельное устройство привёл в действие 18-летний выпускник православной гимназии при монастыре. В результате пострадали 12 человек, сам нападавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии, ему оторвало ногу.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в совершении нападения на гимназию пройдёт психолого-психиатрическую экспертизу. По предварительной информации, у него диагностировано ментальное расстройство. Однако отец юноши не давал ему прописанные психиатром препараты, отрицая диагноз. Лекарства молодой человек принимал, только находясь у матери, которая живёт отдельно.