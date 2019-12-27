Пассажир авиалайнера «Аэрофлота», выкатившегося на грунт в аэропорту Шереметьево, считает пилота виновным в инциденте. Он готовится подать в суд на авиакомпанию, в случае если из-за случившегося он опоздает к месту назначения. Утром 27 декабря во время руления перед взлётом в московском аэропорту Шереметьево, самолёт Sukhoi Superjet 100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Рейс должен был следовать из Самары в Москву. При инциденте никто не пострадал, пассажиров высадили. На борту находились 74 пассажира и пять членов экипажа.

Выкатывания за пределы ВПП воздушного судна не было. Событие было в пределах перрона, — сообщил News.ru начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис. — При рулении воздушного судна на перроне произошло выкатывание на грунт. Пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме. Перрон и рулежные дорожки аэропорта находились и находятся в настоящее время в эксплуатационном состоянии и отвечают установленным требованиям.

Самолет ехал на рулежке, на большой скорости непонятно почему. Потом произошло резкое торможение. Выйдя из самолета, мы увидели, что самолет был закопан, то есть явно выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Переднее шасси было погружено в землю больше чем на 50 процентов. Заднее шасси тоже все в земле было, — заявил он.

Пассажир Сергей Матушкин, адвокат правозащитного центра «Человек и закон» рассказал NEWS.ru, что перед инцидентом пилоты действовали странно.

По его словам, рейс должен был вылетать в 6:50. Пассажиров вывели из самолёта только через 30-40 минут после возникновения внештатной ситуации, эвакуацию проводили через хвост самолёта.

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Спустя три часа, на момент разговора с Матушкиным, его и других пассажиров собирались пересадить на новый самолёт. Но сначала их погрузили в автобус и 20 минут везли обратно в аэропорт, раздали ваучеры на воду и питание. При этом, во время самого инцидента экипаж сохранял спокойствие, а вот со стороны пассажиров наблюдалось негодование, «потому что многие понимали, что опоздают, и еще все находились в неведении что происходит».

Рядом со мной сидел пассажир, который недавно получил лётную лицензию, и он сказал, что действительно пилот двигался с очень высокой скоростью по непонятным причинам, — пояснил Сергей Матушкин. — Сейчас тот человек, который со мной сидит, он говорит, что очень вероятна ошибка пилота. И персонала аэропорта с которыми согласовывается вылет. То есть такое ощущение, что командир спутал, взлетку с рулежкой, но понял это поздно.

На данный момент Матушкин рассматривает возможность подачи иска к авиакомпании в случае, если из-за произошедшего он опоздает на судебный процесс в Самаре, куда он летел.