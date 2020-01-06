https://static.news.ru/photo/dac985ea-3123-11ea-8a9d-fa163e074e61_660.jpg Аэропорт Сабихи Гёкчен Фото: Husky22/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

На территории международного аэропорта Стамбула имени Сабихи Гёкчен пассажирский самолёт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы. После инцидента авиагавань временно закрыли для вылетов.

Об этом во вторник, 7 января, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что ограничения на вылеты в международном аэропорту Стамбула будут действовать до 11:20 по местному времени, которое совпадает с московским.

All flights temporarily halted at Istanbul's Sabiha Gökçen Airport after Pegasus Airlines plane skids off runway while landing.



No injuries reported. pic.twitter.com/7MTJg00HC7 — air plus news (english) (@airplusnews_EN) 7 января 2020 г.

В результате инцидента с самолётом, выехавшим за пределы ВПП, никто не пострадал. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства произошедшего, передаёт телеканал NTV.

Как ранее писал NEWS.ru, после приземления в аэропорту Галифакса (провинция Новая Шотландия) самолёт канадской авиакомпании WestJet выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП).