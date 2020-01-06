На территории международного аэропорта Стамбула имени Сабихи Гёкчен пассажирский самолёт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы. После инцидента авиагавань временно закрыли для вылетов.
Об этом во вторник, 7 января, сообщают местные СМИ.
Отмечается, что ограничения на вылеты в международном аэропорту Стамбула будут действовать до 11:20 по местному времени, которое совпадает с московским.
All flights temporarily halted at Istanbul's Sabiha Gökçen Airport after Pegasus Airlines plane skids off runway while landing.— air plus news (english) (@airplusnews_EN)
No injuries reported.
pic.twitter.com/7MTJg00HC7 7 января 2020 г.
В результате инцидента с самолётом, выехавшим за пределы ВПП, никто не пострадал. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства произошедшего,
Как ранее писал NEWS.ru, после приземления в аэропорту Галифакса (провинция Новая Шотландия) самолёт канадской авиакомпании WestJet выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП).
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