Пассажирский самолёт не смог сесть в Екатеринбурге из-за смога

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Адвоката Марию Баст подозревают в нападении с ножом на человека. Инцидент произошёл в подмосковном Домодедово. В результате происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, конфликт произошёл в конце сентября. Мария Баст напала с ножом на молодого человека, который, предположительно, громко слушал музыку. По данному факту возбуждено уголовное дело, оно расследуется следственными...