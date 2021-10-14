Пассажирский самолёт не смог сесть в Екатеринбурге из-за смога
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:25, 14 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Рейс из Доминиканы в Екатеринбург не смог совершить посадку в международном аэропорту Кольцово из-за сильного смога. Пресс-служба аэропорта сообщила, что самолёт ушёл на запасной аэродром в Тюмень. Об этом пишет портал E1.
Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге рейс ZF-944 из Ла-Романы ушёл на запасной аэродром в Тюмень. Остальные самолёты садятся и взлетают по расписанию, — рассказали в пресс-службе Кольцово.
Из-за инцидента задержался рейс в Доминикану, пассажиры жалуются на столпотворение и работу единственной стойки регистрации. Основной причиной смога в городе является дым от тлеющих торфяников.
Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал видео, снятое в момент крушения самолёта L-410 в Татарстане. Воздушное судно разбилось в Мензелинском районе 10 октября, в результате погибли 16 человек, выжили шестеро.
На кадрах видно, как самолёт быстро теряет высоту, а перед самым столкновением с землёй переворачивается. Легкомоторный самолёт L-410 разбился 10 октября. На борту находились 22 человека — парашютисты местного аэроклуба и двое пилотов.