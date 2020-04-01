Пассажирский самолёт, следующий из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.
Лайнер в ближайшее время должен сесть в аэропорту назначения, его маршрут не был изменён. В момент подачи сигнала тревоги самолёт пролетал над Удмуртией.
Как писал NEWS.ru, массовые угрозы минирования самолётов и аэропортов начали поступать 3 марта. Анонимы, угрожавшие взорвать российские лайнеры, вымогали биткоины.
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