https://static.news.ru/photo/ed33ae74-7410-11ea-a848-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолёт, следующий из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.

Лайнер в ближайшее время должен сесть в аэропорту назначения, его маршрут не был изменён. В момент подачи сигнала тревоги самолёт пролетал над Удмуртией.

Как писал NEWS.ru, массовые угрозы минирования самолётов и аэропортов начали поступать 3 марта. Анонимы, угрожавшие взорвать российские лайнеры, вымогали биткоины.