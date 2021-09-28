Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Волгоградской области

Фото: epp.genproc.gov.ru

В городе Кировске Ленинградской области местный житель заминировал свою квартиру на улице Ладожская. Мужчина поставил растяжку с гранатой в своём жилище, из-за чего заставил эвакуироваться жителей дома, пишет Shot.

В результате из дома были эвакуированы 24 человека. Были ли среди них дети — не уточняется, на месте работают специалисты. Telegram-канал также опубликовал фото с места происшествия. В кадр попали...