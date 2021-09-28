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Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Волгоградской области

20:23, 28 сентября 2021
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Волгоградской области Фото: epp.genproc.gov.ru
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Недалеко от Волгограда на переезде пассажирский поезд снёс грузовик. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

Ведомство уже начало проверку по факту столкновения пассажирского поезда с автомобилем.

ДТП произошло на перегоне Бердия — Солодча Волгоградской области, там на регулируемом переезде пассажирский поезд, следующий по маршруту Адлер — Чита, столкнулся с автомобилем КамАЗ.

Ранее девять вагонов с углём сошли с путей и перевернулись на станции в посёлке Февральск Селемджинского района Амурской области. Возможной причиной происшествия мог стать лопнувший рельс, сообщает пресс-служба Дальневосточной РЖД.

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