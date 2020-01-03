В Костроме на автовокзале загорелся автобус, никто из пассажиров не пострадал. Видео инцидента опубликовали в соцсетях.
Автобус приехал из Неи и, высадив пассажиров, заехал в автопарк. Там по неизвестным причинам у него возникло возгорание у заднего правого колеса. Водитель попытался самостоятельно потушить огонь. Он пригнал тачку с песком и начал забрасывать пламя. Затем ему на помощь пришёл водитель другого автобуса — уже с огнетушителем.
Почему в загоревшемся автобусе не было своего огнетушителя, выяснит проверка.
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