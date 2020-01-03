https://static.news.ru/photo/60b54700-2efb-11ea-971e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кострома/vk.com

В Костроме на автовокзале загорелся автобус, никто из пассажиров не пострадал. Видео инцидента опубликовали в соцсетях.

Автобус приехал из Неи и, высадив пассажиров, заехал в автопарк. Там по неизвестным причинам у него возникло возгорание у заднего правого колеса. Водитель попытался самостоятельно потушить огонь. Он пригнал тачку с песком и начал забрасывать пламя. Затем ему на помощь пришёл водитель другого автобуса — уже с огнетушителем.

Почему в загоревшемся автобусе не было своего огнетушителя, выяснит проверка.

Об этом пишет издание K1news.ru со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Ранее пожар произошёл в новогоднюю ночь в квартире на 14-м этаже жилого дома в Самаре. Причиной стало попадание фейерверка в окно. В результате загорелись домашние вещи на балконе. В момент ЧП дома никого не было, писал NEWS.ru.