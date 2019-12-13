https://static.news.ru/photo/65c0969a-1e30-11ea-af85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авария произошла утром 14 декабря на 242-м километре трассы Пермь — Екатеринбург.

По предварительным данным, водитель заказного автобуса, перевозившего 53 человека, заснул во время движения, в результате чего машина вылетела в кювет, где перевернулась и легла на левый бок. В результате ДТП пострадали семь человек, все они госпитализированы в Бисертскую больницу, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, на трассе между населёнными пунктами Чемодановка — Васильевка в Пензенской области произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадали семь человек, из которых пять — это дети.