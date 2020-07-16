Пять человек пострадали в аварии автобуса из Донецка под Липецком

https://static.news.ru/photo/3c756c2a-c7cc-11ea-b81c-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 48.mchs.gov.ru

Рейсовый автобус, следовавший из Донецка в Санкт-Петербург, загорелся в Елецком районе Липецкой области. Автобус попал в аварию, столкнувшись на трассе с «Газелью», после чего и произошло возгорание.

Авария произошла в два часа ночи на 375 км трассы М-4 Дон. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Ещё двое от госпитализации отказались. В итоге госпитализированы в Елецкую ЦРБ три человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что автобус, в котором находились 16 человек, попал в аварию в Красноярском крае. В результате ДТП транспортное средство перевернулось. Об этом сообщили в МЧС РФ.