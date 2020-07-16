Пять человек пострадали в аварии автобуса из Донецка под Липецком

Рейсовый автобус, следовавший из Донецка в Санкт-Петербург, загорелся в Елецком районе Липецкой области. Автобус попал в аварию, столкнувшись на трассе с «Газелью», после чего и произошло возгорание.
Авария произошла в два часа ночи на 375 км трассы М-4 Дон. В результате ДТП пострадали пять человек,
Ранее NEWS.ru сообщал, что автобус, в котором находились 16 человек, попал в аварию в Красноярском крае. В результате ДТП транспортное средство перевернулось. Об этом сообщили в МЧС РФ.
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