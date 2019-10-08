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Машина, в которой находилось пятеро подростков в возрасте от 16 до 19 лет, врезалась в дерево в Михайловке Волгоградской области, при ДТП выжил только один человек.

Молодые люди отмечали день рождения и взяли покататься автомобиль ВАЗ-2106 отца одного из них, водитель не справился с управлением. Погибли водитель, именинник и две их подруги — сёстры, одна из...