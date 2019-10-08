Один из пассажиров авиарейса Красноярск — Москва умер во время полёта.
Инцидент произошёл на борту самолёта Boeing 737-800. Экипаж воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Омска, когда одному из 142 пассажиров стало плохо.
Смерть наступила во время полёта, — рассказали РИА Новости в Минздраве Омской области.
В ведомстве добавили, что тело умершего пассажира передано правоохранительным органам.
Ранее News.ru писал об аналогичном случае во время рейса Владивосток — Москва, который выполнял лайнер «Аэрофлота». Самолёт совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Прибывшие на борт медики спасти его не смогли.
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