Пашаев признался, что получил гонорар за работу с Ефремовым

Бывший адвокат Эльман Пашаев признался, что получил гонорар за защиту актёра Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Однако сумму вознаграждения он назвать отказался.
Это адвокатская тайна, нельзя [разглашать]. Нулей много, — сказал он в эфире НТВ.
Юрист считает, что заслужил такой гонорар, так как проделал большой объём работы. Ранее он заявлял, что защищал Ефремова бесплатно. Однако в Telegram опубликовали информацию, что юрист под расписку взял у Ефремова 11 млн рублей, пообещав артисту условный срок. При этом, по данным ТАСС, значительную часть гонорара Пашаев вернул семье артиста. Он также обратился к Ефремову и пожелал ему здоровья:
У вас прекрасная семья, прекрасная любящая жена, вы достойный, вы честный, вы порядочный. И берегите себя.
Кроме того, юрист рассказал, что стал защищать Ефремова, так как его об этом попросили хорошие знакомые и сказали, что нужна помощь.
Они знали результаты моей работы за 10 лет. У меня за 10 лет ни один человек не сел за ДТП, в том числе и пьяные. Был бы Ефремов простым гражданином, ему бы дали условный срок, — уверен бывший адвокат.
При этом ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Пашаев сам навязал свои услуги Ефремову. Юрист также опроверг утверждения правозащитников, что Ефремов остался недоволен его работой.
8 сентября суд приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима за пьяное ДТП, в котором погиб человек. 9 сентября Ефремов, находясь в СИЗО, заявил, что отказывается от дальнейшей работы с Пашаевым. Навещавшим его правозащитникам артист заявил, что Пашаев его подставил.
Публичное поведение Пашаева по отношению к клиенту привлекло внимание не только общественности, но и Министерства юстиции РФ. Именно Минюст направил своё представление в Адвокатскую палату о лишении Пашаева статуса адвоката. 18 сентября он был этого статуса лишён, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен