Пашаев признался, что получил гонорар за работу с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/a9c347fc-fb2a-11ea-9040-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший адвокат Эльман Пашаев признался, что получил гонорар за защиту актёра Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Однако сумму вознаграждения он назвать отказался.

Это адвокатская тайна, нельзя [разглашать]. Нулей много, — сказал он в эфире НТВ.

Юрист считает, что заслужил такой гонорар, так как проделал большой объём работы. Ранее он заявлял, что защищал Ефремова бесплатно. Однако в Telegram опубликовали информацию, что юрист под расписку взял у Ефремова 11 млн рублей, пообещав артисту условный срок. При этом, по данным ТАСС, значительную часть гонорара Пашаев вернул семье артиста. Он также обратился к Ефремову и пожелал ему здоровья:

У вас прекрасная семья, прекрасная любящая жена, вы достойный, вы честный, вы порядочный. И берегите себя.

Кроме того, юрист рассказал, что стал защищать Ефремова, так как его об этом попросили хорошие знакомые и сказали, что нужна помощь.

Они знали результаты моей работы за 10 лет. У меня за 10 лет ни один человек не сел за ДТП, в том числе и пьяные. Был бы Ефремов простым гражданином, ему бы дали условный срок, — уверен бывший адвокат.

При этом ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Пашаев сам навязал свои услуги Ефремову. Юрист также опроверг утверждения правозащитников, что Ефремов остался недоволен его работой.

8 сентября суд приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима за пьяное ДТП, в котором погиб человек. 9 сентября Ефремов, находясь в СИЗО, заявил, что отказывается от дальнейшей работы с Пашаевым. Навещавшим его правозащитникам артист заявил, что Пашаев его подставил.

Публичное поведение Пашаева по отношению к клиенту привлекло внимание не только общественности, но и Министерства юстиции РФ. Именно Минюст направил своё представление в Адвокатскую палату о лишении Пашаева статуса адвоката. 18 сентября он был этого статуса лишён, писал NEWS.ru.