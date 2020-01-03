https://static.news.ru/photo/9adc82f8-2f10-11ea-a47b-fa163e074e61_660.jpg Фото: yusut.sledcom.ru

Один человек погиб в результате жёсткой посадки параплана в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии.

Инцидент произошёл 4 января недалеко от села Эльтюбю. В настоящий момент уточняется число возможных пострадавших, говорится в сообщении на сайте Южного следственного управления на транспорте СК России.

Погибший, по предварительным данным, — 19-летний житель Ставропольского края. Пострадавший является пилотом из Тольятти, он получил множественные переломы и доставлен в больницу в Нальчике. Они летали в тандеме, — рассказали РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что в Краснодарском крае турист сорвался со смотровой площадки в горах. ЧП произошло на смотровой площадке хребта Малый Бамбак. Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.