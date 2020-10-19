Памятник знаменитому персонажу Юрия Никулина украли под Петербургом

https://static.news.ru/photo/1afe657a-1276-11eb-b87a-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: mga.lenobl.ru

Памятник Балбесу — знаменитому персонажу Юрия Никулина — украли в Мгинском городском поселении Ленинградской области. Вандалы пытались вытащить из земли и две другие статуи — персонажей Вицина и Моргунова, но не смогли.

Кража была совершена в ночь на 19 октября, практически сразу же после установки памятника знаменитой троице из «Кавказской пленницы». Они стояли на территории кинотеатра «Октябрь», сообщает пресс-служба Мгинского городского поселения.

По замыслу, знаменитая троица должна была встречать посетителей, которые приходят в кинотеатр, и украшать его территорию. Стеклопластиковую скульптуру невозможно сдать на металл, поэтому, считают в администрации, акт вандализма был совершён из чисто хулиганских побуждений. Тем более Балбеса не поставишь на своём участке, так как это сразу привлечёт внимание полиции.

Теперь подрядчику предстоит сделать новую скульптуру Балбеса, Труса и Бывалого на это время уберут. Саму по себе тяжёлую фигуру планировалось укрепить с помощью бетона и арматуры, но этого сделать не успели, так как работы по благоустройству территории ещё не были завершены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скульптура Бабы-яги, выставлявшаяся во многих городах мира, похищена в Лондоне. Статую вывезли в неизвестном направлении со склада, куда она была помещена на период карантина.