«Палил без разбора»: школьница рассказала, как убивали детей в Казани

https://static.news.ru/photo/531fca7a-b262-11eb-a748-96000091f725_660.jpg Фото: Егор Алеев/ТАСС

Когда в казанской гимназии № 175 шёл второй урок, раздались взрывы и директор сказала, что нужно прятаться. Как сообщила KP.RU выжившая ученица, было очень страшно, когда напавший вошёл в класс и начал стрелять без разбора.

Зашёл он. И начал стрелять. Он не целился в кого-то конкретно, а палил без разбора! После того как он вышел, мы думали, страшное продолжится, и кто-то стал прыгать в окна. Тот парень вновь зашёл в класс и сделал ещё несколько выстрелов, — рассказала девочка.

По её словам, все молчали, было тихо, слышались только стоны. Выжившая также сказала, что учительница Диляра Ахмадулловна была вся в крови и ползала по полу. Затем пришли полицейские и всех детей вывели. По её словам, подруга из соседнего класса слышала, как стрелок повторял, что он бог и всех убьёт.

Знаю, что много погибших, но пока не знаю, кто именно умер, — добавила школьница.

Стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек и ещё 20 получили ранения. Жертвами нападения стали восьмиклассники: четыре мальчика и три девочки.

Ранее мать казанского стрелка прокомментировала ЧП, произошедшее в гимназии. Женщина рассказала, что ничего не знала о готовившимся нападении.