«Отрасль лечить надо»: заслуженный пилот о катастрофе Ан-12 под Иркутском

Заслуженный пилот России Юрий Сытник прокомментировал NEWS.ru крушение самолёта Ан-12 в Иркутской области. Эксперт заявил, что очередная катастрофа произошла, так как авиационная «отрасль больная и пока её не вылечат», воздушные судна как падали, так и будут падать.

Уже десятый самолёт за четыре месяца? Пока отрасль больная, пока её не вылечат — как падали, так и будут падать. Куда деваться? В основном виноватыми получаются экипажи? Нарушение правил выполнения полёта, неправильная эксплуатация авиационной техники. Пусть [Ан-12] 53 года, но он же долетел от Якутска до Иркутска, аэродром его принимал, значит, погода была хорошая, — отметил Сытник.

Он также задался вопросом, почему упавший борт решил уйти на второй круг перед посадкой. Специалист считает, что причин катастрофы может быть несколько.

А что дальше случилось — комиссия будет работать. Если загорелся, значит, топливо было, значит, не топливо кончилось. Что попало в двигатель, или отказ двигателя, или винтовой группы, или ошибка экипажа. Но ошибка экипажа или подготовка техники, опять же, это люди. Опять человеческий фактор. Отрасль лечить надо, правила полётов писать, лётчиков готовить, курсантов в училищах готовить, техников готовить. Неучей не должно быть, — добавил Сытник.

Собеседник отметил, что полностью отказываться от эксплуатации Ан-12 пока не стоит. По его словам, это «нормальный самолёт с нормальным двигателем».

Да, устаревшее оборудование, устаревшие приборы стоят, но в мире много таких самолётов летает, особенно в частных руках, такие «старушки» летают, а их состояние — дай бог новому так. Просто нужно по-человечески относиться к этому делу. Одними запретами от Росавиации, Минтранса и Департамента развития авиации проблему не решить. Нужно обучать персонал. Учить, учить и ещё раз учить, — заявил Сытник.

Заслуженный лётчик России призвал коллег не нарушать те законы, которые до них «написали лётчики своей кровью».

Опытные лётчики доживают до пенсии, ещё и на пенсии много лет живут. А те, которые думают, что они опытные... таких я знаете сколько похоронил уже за 50-летнюю жизнь в авиации? Я 55 лет летаю, поэтому имею право сказать: «Ребята, не нарушайте тех законов, которые до вас лётчики написали своей кровью», — резюмировал Сытник.

Ан-12, принадлежащий белорусской компании «Гродно», совершал полёт из Якутска в Иркутск. Он пропал с радаров в Иркутской области. Воздушное судно рухнуло в нескольких километрах от села Пивовариха.

Ранее МЧС разместило кадры работы пожарных на месте крушения.