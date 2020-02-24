Четырёхлетний мальчик умер в городе Новочеркасске Ростовской области, случайно вдохнув канцелярскую кнопку. С её помощью ребёнок хотел прикрепить к стене открытку, которую нарисовал в детском саду для отца по случаю Дня защитника Отечества.
Трагедия произошла 21 февраля. Ребёнок забрался на стул, а кнопку, пока поднимался, зажал во рту. Острый предмет застрял в бронхах,
Родители попытались самостоятельно помочь сыну, а когда попытки оказались тщетными, повезли малыша в больницу. Пока они добирались до медучреждения, ребёнок посинел.
Медики почти час пытались реанимировать мальчика, однако спасти его не удалось. По их словам, шанс сохранить ему жизнь был лишь в первые секунды после инцидента.
Ранее в Саратовской области, как писал NEWS.ru, подросток едва не замёрз на улице, отравившись алкоголем. Юношу госпитализировали с переохлаждением.
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