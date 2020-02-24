https://static.news.ru/photo/ca8e2f3c-5702-11ea-beeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Четырёхлетний мальчик умер в городе Новочеркасске Ростовской области, случайно вдохнув канцелярскую кнопку. С её помощью ребёнок хотел прикрепить к стене открытку, которую нарисовал в детском саду для отца по случаю Дня защитника Отечества.

Трагедия произошла 21 февраля. Ребёнок забрался на стул, а кнопку, пока поднимался, зажал во рту. Острый предмет застрял в бронхах, сообщает РЕН ТВ.

Родители попытались самостоятельно помочь сыну, а когда попытки оказались тщетными, повезли малыша в больницу. Пока они добирались до медучреждения, ребёнок посинел.

Медики почти час пытались реанимировать мальчика, однако спасти его не удалось. По их словам, шанс сохранить ему жизнь был лишь в первые секунды после инцидента.

Ранее в Саратовской области, как писал NEWS.ru, подросток едва не замёрз на улице, отравившись алкоголем. Юношу госпитализировали с переохлаждением.