Отдыхающий осквернил памятник «Малая Земля» в Новороссийске

Мужчина, приехавший отдыхать в Новороссийск, осквернил памятник героям Великой Отечественной войны «Малая Земля». Компания, в которой находился молодой человек, сняла процесс на видео и опубликовала в Instagram.
В кадре нетрезвый мужчина устроил для подружек «психотерапию», рассказав в нецензурных выражениях, как надо отдыхать. Он швырнул в стену мемориала пустую бутылку, а потом и вовсе снял штаны и устроил танцы в обнажённом виде.
Видео с места происшествия
Как сообщалось ранее, военный мемориал на горе Семашко в Краснодарском крае, установленный в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года, повреждён. Вандалы испортили сооружение поздно вечером.