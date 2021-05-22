Отдыхающий осквернил памятник «Малая Земля» в Новороссийске

https://static.news.ru/photo/c7446456-bb72-11eb-8151-96000091f725_660.jpg Фото: Jriy Bereznuk/Russian Look/Global Look Press

Мужчина, приехавший отдыхать в Новороссийск, осквернил памятник героям Великой Отечественной войны «Малая Земля». Компания, в которой находился молодой человек, сняла процесс на видео и опубликовала в Instagram.

В кадре нетрезвый мужчина устроил для подружек «психотерапию», рассказав в нецензурных выражениях, как надо отдыхать. Он швырнул в стену мемориала пустую бутылку, а потом и вовсе снял штаны и устроил танцы в обнажённом виде.

Видео с места происшествия опубликовал телеканал РЕН -ТВ. Судя по реакции молодых людей, им нисколько не показалось отвратительным поведение их приятеля.

Как сообщалось ранее, военный мемориал на горе Семашко в Краснодарском крае, установленный в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года, повреждён. Вандалы испортили сооружение поздно вечером.