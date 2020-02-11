https://static.news.ru/photo/74d7217e-4c9a-11ea-a1f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Srun Kuanphun/Twitter

Руководителям турфирм, которые работают в Таиланде, важны деньги, а не безопасность туристов. Об этом сообщил один из организаторов морских туров. По его словам, то, что произошло с российскими детьми на Пхукете, никого не удивило. Аварии с катерами стали на острове привычным делом. После подобных инцидентов владельцы судов отделываются лишь небольшими штрафами.

В своё время шеф-гид туроператора, которого сейчас могут обвинить в трагедии, в лицо мне сказал: «Нам не нужны качественные лодки и сервис, нам нужны от русских только деньги». Я же тогда презентовал им новую безопасную лодку. Их это не заинтересовало, — приводит слова мужчины «Московский комсомолец».

Кроме того, по словам местных жителей, тайцы часто превышают разрешённую скорость. Некоторые из водителей катеров не имеют лицензии на управление судном и принимают запрещённые препараты.

Капитаны работают за копейки, ежедневная напряжённая работа даёт о себе знать. К тому же в Таиланде ходят слухи, что работники катеров принимают запрещённые вещества, — делится житель острова.

Столкновение катеров произошло утром 10 февраля. На одном из судов находились 39 россиян. Пострадали 22 человека, двое детей погибли. По данным посольства России в Таиланде, это брат и сестра из Челябинской области. Они полетели на Пхукет отдыхать к бабушке с дедушкой. Владелец судна объявил о готовности перечислить родственникам жертв по 500 тысяч батов за каждого ребёнка.

Ранее NEWS.ru писал, что врачи в Таиланде пытались реанимировать двух российских детей, погибших в результате столкновения скоростных катеров на Пхукете. Пострадавшим сделали непрямой массаж сердца, однако спасти их не удалось.