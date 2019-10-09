https://static.news.ru/photo/fbbaa42c-ea70-11e9-ab61-fa163e074e61_660.jpg Иван Подкопаев Фото: Алсу Менибаева /News.ru

Осуждённый на три года колонии по делу о беспорядках в Москве в ходе несогласованной акции 27 июля Иван Подкопаев отказался от признательных показаний. Заявление об этом он сделал на заседании Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на приговор.

Я изменил свою позицию, я считаю себя невиновным, — сказал он.

Молодого человека обвиняли по части 1 статьи 318. По версии следствия, он распылил перцовый баллончик в сторону росгвардейцев на митинге 27 июля. 3 сентября Тверской суд Москвы вынес ему обвинительный приговор и осудил на три года лишения свободы. Дело слушалось без исследования доказательств и допроса свидетелей, так как Подкопаев признал вину.

После несогласованных акций, которые прошли в Москве 27 июля и 3 августа, полиция начала возбуждать уголовные дела против их участников. Людям, которые вышли на улицы столицы, показывая несогласие с недопуском независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, вменили участие в массовых беспорядках. Некоторым уже назначили реальные сроки заключения.

В защиту «узников» московского дела выступили более 50 священников Русской православной церкви из российских и зарубежных приходов. Они заявили, что у них вызвал удивление отказ судьи приобщить к делу видеозапись, доказывающую невиновность одного из фигурантов дела Константина Котова и противоречащую показаниям полицейских. Позднее было опубликовано открытое письмо, под которым стояли подписи 267 московских учителей, также высказавшихся в защиту осуждённых.

Помимо Подкопаева по той же 318-й статье УК осудили ещё четверых человек — Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Павла Устинова и Данилу Беглеца. Все они также получили реальные сроки — от двух до трёх с половиной лет колонии, писал News.ru.