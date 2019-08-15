https://static.news.ru/photo/ceb3420e-bf41-11e9-aaec-fa163e074e61_660.jpg Airbus А-321 Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Чайки могли выбрать взлётную полосу для отдыха во время перелёта и не успеть вовремя разминуться с самолётом, сообщил орнитолог кандидат биологических наук Виктор Зубакин, комментируя экстренную посадку лайнера А-321.

По его словам, сейчас настало время послегнездовых кочёвок.

Сизые чайки начинают откочёвки к югу, и вполне возможно, что это залетевшие к нам на пути миграции северные птицы. Они сейчас собираются в стаи и могут в таких местах отдыхать. Взлётная полоса — это ровное и отрытое пространство, где они могут сесть, — рассказал он.

Учёный уточнил, что птицы слышат приближающийся лайнер, однако не всегда могут успеть улететь из-за его высокой скорости.

Он также отметил, что в Подмосковье обитает несколько видов чаек, в том числе озёрные и сизые. В июле с самолётом могли бы столкнуться первые, так как в этом месяце у них заканчивается сезон гнездования, и они селятся на территории Московской области.

Им очень нравятся плоские пространства: поля, пашни, плоские крыши, и взлётная полоса тоже. Но в августе, как правило, большая часть озёрных чаек из Московской области уже исчезает, появляется много сизых чаек, — пояснил орнитолог.

Зубакин добавил, что правила эксплуатации аэропортов, направленные на снижение риска столкновения с птицами, предполагают, что сооружения должны находиться вдали от свалок, а траву на территории нужно регулярно подстригать, чтобы не водились мелкие грызуны и не провоцировали появление пернатых, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее источник сообщил, что система отпугивания птиц в Лётно-исследовательском институте им. Громова была в рабочем состоянии. В момент взлёта А-321 она работала исправно.

В свою очередь один из пассажиров усомнился в том, что причиной инцидента стала попавшая в двигатель самолёта птица.