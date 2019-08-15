Чайки могли выбрать взлётную полосу для отдыха во время перелёта и не успеть вовремя разминуться с самолётом, сообщил орнитолог кандидат биологических наук Виктор Зубакин, комментируя экстренную посадку лайнера А-321.
По его словам, сейчас настало время послегнездовых кочёвок.
Сизые чайки начинают откочёвки к югу, и вполне возможно, что это залетевшие к нам на пути миграции северные птицы. Они сейчас собираются в стаи и могут в таких местах отдыхать. Взлётная полоса — это ровное и отрытое пространство, где они могут сесть, — рассказал он.
Учёный уточнил, что птицы слышат приближающийся лайнер, однако не всегда могут успеть улететь из-за его высокой скорости.
Он также отметил, что в Подмосковье обитает несколько видов чаек, в том числе озёрные и сизые. В июле с самолётом могли бы столкнуться первые, так как в этом месяце у них заканчивается сезон гнездования, и они селятся на территории Московской области.
Им очень нравятся плоские пространства: поля, пашни, плоские крыши, и взлётная полоса тоже. Но в августе, как правило, большая часть озёрных чаек из Московской области уже исчезает, появляется много сизых чаек, — пояснил орнитолог.
Зубакин добавил, что правила эксплуатации аэропортов, направленные на снижение риска столкновения с птицами, предполагают, что сооружения должны находиться вдали от свалок, а траву на территории нужно регулярно подстригать, чтобы не водились мелкие грызуны и не провоцировали появление пернатых, передаёт
Как писал News.ru, ранее источник сообщил, что система отпугивания птиц в Лётно-исследовательском институте им. Громова была в рабочем состоянии. В момент взлёта А-321 она работала исправно.
В свою очередь один из пассажиров усомнился в том, что причиной инцидента стала попавшая в двигатель самолёта птица.