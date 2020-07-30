Опубликованы кадры с места смертельного ДТП в Крыму

https://static.news.ru/photo/30013c40-d2f2-11ea-9c15-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

В Сети появились кадры страшного ДТП на крымской трассе «Таврида», в результате которого погибли восемь человек. Фотографии опубликованы на сайте главного управления МЧС по Крыму.

ГУ МЧС по Республике Крым

Автокатастрофа произошла в районе села Русаковка на трассе «Таврида». По официальным данным, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter следовал из Краснодара. В какой-то момент он уснул за рулём, после чего и произошло столкновение с грузовиком «КамАЗ».

ГУ МЧС по Республике Крым

В результате аварии восемь человек погибли, ещё четыре, включая беременную женщину, были госпитализированы. В то же время, по данным МЧС, в ДТП пострадали 18 человек.

ГУ МЧС по Республике Крым

По информации ведомства, всего в микроавтобусе было 15 человек. Водитель микроавтобуса был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха. Предположительно, он занимался частным извозом, писал NEWS.ru.