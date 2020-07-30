Четыре человека, включая беременную, госпитализировали после ДТП в Крыму

https://static.news.ru/photo/f4d11794-d2f1-11ea-9766-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Всех пострадавших в ДТП в Крыму доставили в медучреждения. Среди них есть беременная 18-летняя девушка. Об этом сообщила глава администрации Белогорского района Галина Перелович.

По её словам, пострадали четыре человека.

Все госпитализированы в нашу районную больницу, их четверо, пятого не довезли. Состояние пострадавших — средней тяжести. Детей нет, есть беременная девушка 18 лет — 25 недель, — сообщила «Интерфаксу».

Автокатастрофа произошла в районе села Русаковка на трассе «Таврида». По официальным данным, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter следовал из Краснодара. В какой-то момент он уснул за рулём, после чего и произошло столкновение с грузовиком «КамАЗ».

По данным МЧС Крыма, всего в микроавтобусе было 15 человек. Водитель микроавтобуса был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха. Предположительно, он занимался частным извозом.

На место ДТП выехали криминалисты и следственная группа. Жертвами аварии стали восемь человек, включая самого водителя, писал NEWS.ru.