Названа причина аварии с восемью погибшими в Крыму

https://static.news.ru/photo/30013c40-d2f2-11ea-9c15-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Стала известна причина ДТП на трассе «Таврида» в Крыму, в котором погибли восемь человек. Подробности аварии раскрыли в пресс-службе МВД по республике.

По официальным данным, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter следовал из Краснодара. Автокастрофа произошла в районе села Русаковка. В какой-то момент он уснул за рулём, после чего и произошло столкновение с грузовиком «КамАЗ».

В Белогорском районе на автодороге «Таврида», в районе села Русаковка водитель автомобиля Mercedes Sprinter, предварительно, уснул за рулём, допустил столкновение с впереди идущим грузовиком, — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

На место ДТП выехали криминалисты и следственная группа. Жертвами аварии стали восемь человек, из них двое — дети. Ещё четыре человека, по данным регионального МВД, оказались в больнице.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре машины столкнулись на 20-м километре МКАД по внутренней стороне дороги. В результате ДТП погиб один человек.