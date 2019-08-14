https://static.news.ru/photo/2d1bee62-bf20-11e9-a1d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Подольск/vk.com

Уникальные кадры с места экстренной посадки самолёта А-321 в Подмосковье попали в Сеть . Их опубликовали очевидцы происшествия.

На кадрах видны чудом выжившие пассажиры рейса. Они стоят возле автомобиля скорой помощи и делятся эмоциями.

Ничего не объявили, стало уже понятно, что мы падаем, — рассказал молодой человек на видео.

Самолёт выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. Почти сразу после взлёта он совершил жёсткую посадку в кукурузном поле. По предварительным данным, ЧП произошло из-за столкновения со стаей чаек. Птицы попали в двигатель и они вышли из строя. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали десять человек, среди них трое детей.

Ранее Neews.ru писал, что на месте жёсткой посадки А-321 дежурят 20 бригад скорой помощи, четыре бригады Центра медицины катастроф и два вертолёта. Помощь пострадавшим оказывают на месте, нуждающихся в госпитализации пассажиров готовы принять больницы.