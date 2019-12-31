В Сети появилось видео из квартиры, где жила «похищенная» в Москве семилетняя девочка. Дверь в квартиру никогда не запирали, так что увести ребёнка мог кто угодно.
Внутри жилья царит антисанитария, посуда не мыта, вещи разбросаны. Вместо унитаза в туалете стоит ведро. Семья является неблагополучной, ранее у родителей уже забрали двух детей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что будет разбираться в ситуации с пропавшей в Новый год маленькой девочкой. Её аппарат сделает запрос в столичный департамент социальной защиты.
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