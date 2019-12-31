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Авария с участием машины скорой помощи и такси произошла на Садовом кольце в Москве. Информации о пострадавших нет.

ДТП произошло у дома № 27 по ул.Земляной Вал, сообщает ТАСС. Ранее NEWS.ru сообщал, что машина сбила пешеходов в Волгоградской области. В результате ДТП два человека погибли.