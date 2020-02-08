https://static.news.ru/photo/195c55bc-4a38-11ea-aeb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Приехавший на базу отдыха житель Омска вызвал полицейских, обнаружив во время прогулки по лесу останки животного и эмбрион.

Приехавшие на место оперативники выяснили, что найденный зародыш — не успевший родиться лосёнок. Также полицейские заметили неподалёку следы шин и две гильзы. Проводится проверка по факту незаконной охоты, возможно, будет возбуждено уголовное дело, передаёт Om1.

Как писал NEWS.ru ранее, правоохранительные органы Карачаево-Черкесии устанавливают обстоятельства гибели мужчины на охоте. В непреднамеренном убийстве подозревают отца погибшего.