Приехавший на базу отдыха житель Омска вызвал полицейских, обнаружив во время прогулки по лесу останки животного и эмбрион.
Приехавшие на место оперативники выяснили, что найденный зародыш — не успевший родиться лосёнок. Также полицейские заметили неподалёку следы шин и две гильзы. Проводится проверка по факту незаконной охоты, возможно, будет возбуждено уголовное дело,
Как писал NEWS.ru ранее, правоохранительные органы Карачаево-Черкесии устанавливают обстоятельства гибели мужчины на охоте. В непреднамеренном убийстве подозревают отца погибшего.
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