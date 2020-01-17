Правоохранительные органы Карачаево-Черкесии устанавливают обстоятельства гибели мужчины на охоте. В непреднамеренном убийстве подозревают отца погибшего.
Картину произошедшего, восстановленную следствием,
Подозреваемого 59-летнего мужчину допрашивают правоохранители, его оружие изъято. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Как сообщал NEWS.ru, в декабре 2019 года сын президента США Дональд Трамп-младший во время охоты в Монголии застрелил архара — редкое животное из Красной книги.
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