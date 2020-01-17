https://static.news.ru/photo/f84585d4-3929-11ea-acbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: kchr.sledcom.ru

Правоохранительные органы Карачаево-Черкесии устанавливают обстоятельства гибели мужчины на охоте. В непреднамеренном убийстве подозревают отца погибшего.

Картину произошедшего, восстановленную следствием, передаёт «Регион Online» со ссылкой на данные от СУ СК РФ по региону. 39-летний сын и 59-летний отец отправились на охоту, в ходе которой разошлись в разные стороны. В какой-то момент старшему охотнику показалось, что в камышах находится волк. Мужчина выстрелил в этом направлении, не убедившись, что там действительно было животное, и не уточнив местонахождение сына. В итоге пуля попала в младшего охотника, который скончался на месте.

Подозреваемого 59-летнего мужчину допрашивают правоохранители, его оружие изъято. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщал NEWS.ru, в декабре 2019 года сын президента США Дональд Трамп-младший во время охоты в Монголии застрелил архара — редкое животное из Красной книги.