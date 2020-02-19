https://static.news.ru/photo/96e5a588-5325-11ea-adaa-fa163e074e61_660.jpg Ирина Клюева Фото: deti.rk.gov.ru

Несовершеннолетние жители Керчи, которых подозревают в подготовке терактов, характеризовались положительно. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Крыму Ирина Клюева.

Резких отрицательных характеристик не было ни у одного, ни у другого, — заявила омбудсмен агентству «Интерфакс-Юг».

По её словам, подростки не состояли на учёте и не попадали в поле зрение полиции. Она подчеркнула, что по одному из подростков слышала только положительные отзывы.

Сам парень тоже характеризуется положительно, и ситуация, в которую он попал, вызывает недоумение у педагогов и однокурсников, — подчеркнула Клюева.

У второго задержанного подростка болен один из членов семьи. Омбудсмен предположила, что родители могли из-за этого перестать уделять внимание подростку, «это и оттолкнуло его». Омбудсмен подчеркнула, что ребёнок характеризовался как не очень коммуникабельный.

17 февраля ФСБ предотвратила подготовку терактов в образовательных учреждениях подростками 15 и 16 лет. По данным силовиков, они являются последователями Владислава Рослякова, который в 2018 году расстрелял 20 человек в Керченском политехническом колледже и покончил с собой.

Во время обысков у подростков изъяты самодельные взрывные устройства. Возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору».

NEWS.ru сообщал, что 19 февраля сотрудники ФСБ задержали в столице семь членов «Таблиги Джамаат» (религиозная экстремистская организация, запрещена в РФ). В их местах жительства была обнаружена экстремистская литература.