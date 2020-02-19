https://static.news.ru/photo/797ac100-5310-11ea-a873-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали в столичном регионе семерых членов запрещённой в России религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат».

Пресечена деятельность ячейки международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат», состоящей из уроженцев Центрально-Азиатского региона, — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что были задержаны три главаря и четыре «активных» члена ячейка, проводивших встречи, на которых подрывались устои ислама.

В местах их жительства была обнаружена экстремистская литература.

Как ранее писал NEWS.ru, в ноябре 2017 года силовики задержали в Москве пятерых членов запрещённой в России экстремистской группировки «Таблиги Джамаат». До этого в Татарстане задержали восьмерых участников запрещённой в России организации «Хизб ут-Тахрир».