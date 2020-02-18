https://static.news.ru/photo/98eaef84-5265-11ea-ac1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

ФСБ опубликовала видео задержания и допроса подростков, которых подозревают в подготовке терактов в Керчи.

Юноши рассказывают следователям, что руководство по изготовлению бомб они нашли в Интернете, через Сеть купили необходимые для этого составляющие, а тренировки проводили на животных, сообщает «Политика Сегодня».

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О задержании двух юношей 15 и 16 лет ФСБ сообщила 18 февраля. По данным ведомства, они являются последователями студента Владислава Рослякова. Два года назад он взорвал самодельную бомбу в столовой Керченского колледжа, затем открыл стрельбу по учащимся и преподавателям, после чего покончил с собой. Тогда погибли 20 человек, писал NEWS.ru.