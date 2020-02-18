ФСБ опубликовала видео задержания и допроса подростков, которых подозревают в подготовке терактов в Керчи.
Юноши рассказывают следователям, что руководство по изготовлению бомб они нашли в Интернете, через Сеть купили необходимые для этого составляющие, а тренировки проводили на животных, сообщает «Политика Сегодня».
О задержании двух юношей 15 и 16 лет ФСБ сообщила 18 февраля. По данным ведомства, они являются последователями студента Владислава Рослякова. Два года назад он взорвал самодельную бомбу в столовой Керченского колледжа, затем открыл стрельбу по учащимся и преподавателям, после чего покончил с собой. Тогда погибли 20 человек, писал NEWS.ru.