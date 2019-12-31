https://static.news.ru/photo/0129caa0-2cca-11ea-8a87-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Потяева Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что будет разбираться в ситуации с пропавшей в Новый год маленькой девочкой.

Её аппарат сделает запрос в столичный департамент социальной защиты, передаёт РИА Новости.

Надо посмотреть, что там за ситуация, разобраться, — подчеркнула она.

Как писал NEWS.ru, московская семилетняя девочка, которая пропала в новогоднюю ночь и впоследствии была найдена, сама вышла из дома на улицу. Она жила в антисанитарных условиях в квартире, где никогда не запирали входную дверь. В тот момент родители уже спали.

Внутри жилья все вещи оказались разбросанными, а вместо унитаза использовалось обыкновенное ведро. Его поставили в туалете на место сантехники. Ранее из этой семьи уже изъяли двоих детей.

Женщина, которую разыскивали как похитительницу, была найдена вместе с ребёнком в метро. По её словам, она нашла малышку одну на улице и не смогла пройти мимо.