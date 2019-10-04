Одномоторный самолёт Piper PA-46 на территории американского штата Пенсильвания вынужденно совершил экстренную посадку на поверхность воды.
Чрезвычайная ситуация возникла в связи с тем, что на подлёте к аэропорту двигатель воздушного судна начал терять мощность. После этого пилот был вынужден срочно посадить самолёт на реке Саскуэханна,
На борту также находился один пассажир. Его и пилота после приземления отправили в медицинское учреждение.
Ранее News.ru писал, что самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту на территории украинского города Львов. В настоящее время причиной произошедшего называют закончившееся горючее. В результате погибли пять человек.
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