https://static.news.ru/photo/892828c0-e67a-11e9-a15b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Zinkevych/Facebook

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что при аварийной посадке самолёта Ан-12 на территории местного аэропорта погибли пять человек.

Он написал об этом на своей официальной странице в социальной сети.

Двоих достали из самолёта живыми, ещё один человек жив — ведутся работы по его эвакуации из самолёта, — пишет Зинкевич в Facebook.

Он подчеркнул, что в общей сложности внутри воздушного судна находились восемь человек — семь членов экипажа и пассажир.

Ранее News.ru писал, что самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту на территории украинского города Львов. В настоящее время причиной произошедшего называют закончившееся горючее.