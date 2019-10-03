Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что при аварийной посадке самолёта Ан-12 на территории местного аэропорта погибли пять человек.
Он написал об этом на своей официальной странице в социальной сети.
Двоих достали из самолёта живыми, ещё один человек жив — ведутся работы по его эвакуации из самолёта, —
пишетЗинкевич в Facebook.
Он подчеркнул, что в общей сложности внутри воздушного судна находились восемь человек — семь членов экипажа и пассажир.
Ранее News.ru писал, что самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту на территории украинского города Львов. В настоящее время причиной произошедшего называют закончившееся горючее.
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