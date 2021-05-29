Один водитель убил другого на заправке в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Величко NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Подполковник запаса МВД РФ, директор благотворительного учреждения «Право и порядок» Олег Иванников в беседе с NEWS.ru прокомментировал инцидент в Новосибирской области, в ходе которого сотрудник ДПС тяжело ранил нарушителя. Он считает, что полицейского ждёт реальный срок.

Эксперт напомнил, что существует федеральный закон о полиции, где очень подробно расписано, когда и как нужно применять огнестрельное оружие. Иванников допустил, что автоинспектору не хватило профессионализма. По мнению подполковника запаса,...