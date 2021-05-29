Один водитель убил другого на заправке в Москве

Один человек погиб в результате дорожного конфликта, который произошёл на автозаправке на востоке Москвы. О трагическом инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Причиной стали разногласия между двумя водителями, конфликт
Причина конфликта доподлинно неизвестна. Её предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Известно, что нападавший задержан, это подтвердили и в пресс-службе столичного главка полиции.
Ранее в элитном жилом квартале Москвы произошла драка между гастарбайтерами, поссорились рабочие, выполнявшие ремонтные работы. В результате один из них несколько раз ударил ножом другого, пострадавший скончался на месте.