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Происшествия

Один водитель убил другого на заправке в Москве

18:35, 29 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один человек погиб в результате дорожного конфликта, который произошёл на автозаправке на востоке Москвы. О трагическом инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Причиной стали разногласия между двумя водителями, конфликт разгорелся на АЗС. Когда слов оказалось недостаточно, один из спорщиков ударил оппонента ножом. Пострадавший скончался.

Причина конфликта доподлинно неизвестна. Её предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Известно, что нападавший задержан, это подтвердили и в пресс-службе столичного главка полиции.

Ранее в элитном жилом квартале Москвы произошла драка между гастарбайтерами, поссорились рабочие, выполнявшие ремонтные работы. В результате один из них несколько раз ударил ножом другого, пострадавший скончался на месте.

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