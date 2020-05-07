Происшествия

Один из пострадавших при жесткой посадке Ми-35 скончался

18:37, 07 мая 2020

В Крыму скончался один человек, пострадавший при жёсткой посадке вертолёта Ми-35. Ещё один раненый находится в тяжёлом состоянии в реанимации, второй — в отделении травматологии.

Об этом сообщил ТАСС источник в медицинских кругах Джанкойского района, где произошло ЧП.

По данным источника, в Джанкое ожидают прибытия из Симферополя трёх специалистов и медработника среднего звена. Врачи оценят состояние пострадавших и решат вопрос их госпитализации в больницы республиканского центра.

Как сообщал NEWS.ru, транспортно-боевой вертолёт Ми-35 совершил жёсткую посадку в Крыму. ЧП произошло в районе Джанкоя во время планового полета. Полёт проходил без боекомплекта, на земле разрушений нет.

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