Один из пострадавших при жесткой посадке Ми-35 скончался

В Крыму скончался один человек, пострадавший при жёсткой посадке вертолёта Ми-35. Ещё один раненый находится в тяжёлом состоянии в реанимации, второй — в отделении травматологии.
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По данным источника, в Джанкое ожидают прибытия из Симферополя трёх специалистов и медработника среднего звена. Врачи оценят состояние пострадавших и решат вопрос их госпитализации в больницы республиканского центра.
Как сообщал NEWS.ru, транспортно-боевой вертолёт Ми-35 совершил жёсткую посадку в Крыму. ЧП произошло в районе Джанкоя во время планового полета. Полёт проходил без боекомплекта, на земле разрушений нет.
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