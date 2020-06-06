Один из брошенных без присмотра родителями двойняшек умер на Камчатке

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Один из четырёхмесячных детей-двойняшек, которых родители бросили на несколько дней без присмотра, умер в больнице на Камчатке. Мальчик скончался в детской инфекционной краевой больнице, причина смерти не установлена.

Состояние девочки оценивается как удовлетворительное. На родителей детей заведено уголовное дело, сообщает ТАСС. Мать и отец на четыре дня ушли в запой, не следили за детьми, не кормили и не ухаживали. В результате двойняшки были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Оба родителя сейчас заключены под стражу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что женщину 1997 года рождения и мужчину 1985 года рождения, жителей города Вилючинск, подозревают в преступлениях, предусмотренных статьёй 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и статьёй 125 УК РФ (оставление в опасности).