Один из брошенных без присмотра родителями двойняшек умер на Камчатке

Один из четырёхмесячных детей-двойняшек, которых родители бросили на несколько дней без присмотра, умер в больнице на Камчатке. Мальчик скончался в детской инфекционной краевой больнице, причина смерти не установлена.
Состояние девочки оценивается как удовлетворительное. На родителей детей заведено уголовное дело,
Ранее NEWS.ru сообщал, что женщину 1997 года рождения и мужчину 1985 года рождения, жителей города Вилючинск, подозревают в преступлениях, предусмотренных статьёй 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и статьёй 125 УК РФ (оставление в опасности).
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