Супружеская пара на Камчатке едва не заморила голодом четырёхмесячных детей

https://static.news.ru/photo/349c79ea-a660-11ea-a34e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два четырёхмесячных ребёнка попали в больницу на Камчатке. Родители не кормили их в течение нескольких дней.

Как сообщает СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело. Женщину 1997 года рождения и мужчину 1985 года рождения, жителей города Вилючинск, подозревают в преступлениях, предусмотренных статьёй 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и статьёй 125 УК РФ (оставление в опасности).

Следствие считает, что муж и жена с конца мая распивали спиртное и полностью игнорировали обязанности по уходу за сыном и дочерью. До 4 июня детей не кормили и не обеспечивали их базовые гигиенические потребности. В настоящий момент мальчик и девочка находятся в Вилючинской городской больнице в тяжёлом состоянии.

Правоохранительные органы о бедственном положении детей уведомила родственница супружеской пары. Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки.

Ранее NEWS.ru писал о похожем случае в Кисловодске, где органы опеки лишили родительских прав 44-летнюю женщину, едва не заморившую голодом свою дочь.