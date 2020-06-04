Супружеская пара на Камчатке едва не заморила голодом четырёхмесячных детей

Два четырёхмесячных ребёнка попали в больницу на Камчатке. Родители не кормили их в течение нескольких дней.
Как
Следствие считает, что муж и жена с конца мая распивали спиртное и полностью игнорировали обязанности по уходу за сыном и дочерью. До 4 июня детей не кормили и не обеспечивали их базовые гигиенические потребности. В настоящий момент мальчик и девочка находятся в Вилючинской городской больнице в тяжёлом состоянии.
Правоохранительные органы о бедственном положении детей уведомила родственница супружеской пары. Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки.
Ранее NEWS.ru писал о похожем случае в Кисловодске, где органы опеки лишили родительских прав 44-летнюю женщину, едва не заморившую голодом свою дочь.
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