Один человек пострадал в перестрелке в Уфе

https://static.news.ru/photo/9a81055a-cfe1-11ea-979e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек получил травмы в результате вооружённого конфликта, произошедшего в Уфе. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Перестрелка из пневматического оружия произошла в ночь на 27 июля на улице Чернышевского, возле одного из баров. Она стала следствием ссоры между посетителями заведения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе МВД по Башкирии агентству уточнили, что конфликт произошёл на почве личных неприязненных отношений между несколькими мужчинами. Полиция возбудила дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее NEWS.ru писал, что во время перестрелки в американском городе Чикаго пострадали 14 человек. Стрельба началась, когда кто-то в чёрном автомобиле открыл огонь по людям, присутствующим на похоронах в квартале West 79th, те открыли ответный огонь. Все пострадавшие — взрослые, они госпитализированы. По предварительным данным, несколько человек находятся в тяжёлом или критическом состоянии.