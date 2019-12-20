Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате столкновения автобуса с грузовиком в Гватемале погибли 20 человек, ещё 20 пострадали. В автобусе находились около 55 пассажиров.

Водители обоих транспортных средств были задержаны. Сведений о возможных причинах автокатастрофы пока нет. О ДТП сообщила на своем сайте газета Prensa Libre. Ранее NEWS.ru писал, что видео аварии в Ярославле,...