Три легковых автомобиля столкнулись на 22-м км внешней стороны МКАД. Сразу после аварии в них врезалась ещё одна легковушка.
В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы.
Перекрыты три полосы движения, сообщил источник NEWS.ru в экстренных службах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пять автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД на 37-м км. В ДТП с участием трёх легковых автомобилей и двух грузовых пострадал один человек. Он оказался зажатым в салоне. Для его эвакуации спасателям пришлось выпиливать мешавшие детали автомобиля.
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