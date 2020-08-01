Один человек погиб в ДТП под Калининградом

В Калининградской области столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате один человек погиб и ещё четверо пострадали.
Инцидент произошёл на участке автодороги Романово — Калининград. Автомобиль Skoda Rapid, двигавшийся из Калининграда в сторону Светлогорска, выехал на встречную полосу и врезался в автобус. По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель иномарки уснул за рулём. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Пострадавшие получили ушибы и ссадины. Всем им оказана медицинская помощь. Несовершеннолетних среди них нет.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Обстоятельства и подробности ДТП выясняются,
Ранее NEWS.ru писал, что в России ДТП фиксируются каждые пять секунд. В МЧС отметили, что чаще всего аварии происходят из-за превышения водителями скорости и управления автомобилем в состоянии опьянения.
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