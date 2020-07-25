Один человек погиб и один пострадал во время стрельбы на базе ВВС США

https://static.news.ru/photo/93dade3c-ce3e-11ea-ac05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emily S. Moore/Public Domain/wikimedia.org

Один человек погиб и один пострадал при стрельбе на базе Херлберт-Филд ВВС США во Флориде.

Сегодня на нашей базе произошли вооружённые внутренние беспорядки, в результате которых один человек погиб, один пострадал — привели слова командира 1-го авиакрыла спецопераций авиабазы Джоселины Шермерхорн в РИА Новости.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали. Личности инцидента не разглашаются. Ведётся расследование.

Я выражаю искренние соболезнования всем, кого затронула эта трагедия, — привели слова Джоселины Шермерхорн в ТАСС.

Как сообщает РБК, 6 декабря 2019 года во Флориде на базе ВМС США Пенсакола произошёл инцидент со стрельбой. Тогда погибли четыре человека и ещё восемь пострадали.

Ранее NEWS.ru писал, что по меньшей мере 14 человек были ранены в ходе перестрелки во время похорон во вторник вечером 21 июля в районе Грэшем в Чикаго, согласно данным полиции. Стрельба началась, когда кто-то в чёрном автомобиле открыл огонь по людям, присутствующим на похоронах в квартале West 79th, те открыли ответный огонь. Все пострадавшие — взрослые, они госпитализированы в пять разных больниц города.