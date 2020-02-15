https://static.news.ru/photo/3ddce750-507b-11ea-953d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Типичный Калининград/vk.com

Стали известны новые подробности расстрела супружеской пары в Калининграде. О них рассказала очевидец Елена Лейкина.

По словам женщины, она услышала пальбу, затем оттуда начали бежать люди.

Говорят: «Убегайте, там уже два трупа». Мы спрятались, — рассказывает Елена в интервью Пятому каналу.

Женщина добавила, что видела ребёнка застреленной пары. Подросток сидел на лавочке и плакал. Он был то в совершенном ступоре, то без конца повторял «Это моя мама». Его родителей убили прямо у него на глазах.

Сын убитых не получил ранений во время стрельбы, но у него серьёзная психологическая травма. По словам Елены Лейкиной, пара торговала на рынке овощами, и именно торговое место стало причиной раздора. Убитых знали как людей хороших, доброжелательных. Супруга по имени Дарья не пила и не курила.

Говорят, место не поделили. И говорят, что Даша была беременна. На третьем месяце, — добавила очевидец.

Сначала, рассказывает женщина, преступник застрелил мужчину и стоял над ним. Затем раздались крики жены убитого о помощи, затем последовал один выстрел, второй — словно стрелок добивал её.

Сейчас мальчик передан родственникам. С ним работает психолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дарья Ефимова, погибшая при стрельбе в Калининграде, имела свою торговую точку на Центральном рынке города. Об этом рассказала её одноклассница Анна Илимович.