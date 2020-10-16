Очевидцы удара по Гяндже рассказали об обстреле

https://static.news.ru/photo/69ceff9c-1024-11eb-a44a-fa163e074e61_660.jpg Фото: HikmetHajiyev/twitter.com

Жители азербайджанского города Гянджа, подвергшегося обстрелу со стороны армянских ВС, рассказали, что происходило в ночь на 17 октября.

Люди, которые жили в домах рядом с местами попадания снарядов, сообщили, что проснулись от звуков взрывов и им пришлось выбегать на улицу без вещей, передаёт РИА Новости.

Я очнулась от звука взрыва и увидела, что на мне осколки стекла из окна. Всё вокруг в пыли, света нет, мы ничего не видели. Выбежали из дома без вещей, и услышали очень громкие крики в том доме — но они сразу стихли, — рассказала Лейла Багирова, живущая в 20 метрах от разрушенного дома.

По словам женщины в пострадавшем от удара доме жила небогатая многодетная семья — родители, два сына и дочь. В целом, по словам местных жителей, разрушено порядка 20–30 домовладений. По словам Лейлы, взрывов было слышно три.

Я услышала лёгкий хлопок, разбудила мужа и сказала, что надо бежать. После этого прогремели около пяти взрывов... У нас выбило стёкла, нет дверей, а дело близится к зиме. Что мы будем делать, как будем выживать? — добавила Рубаба, которая живёт в 50 метрах от эпицентра взрыва.

Отмечается, что на месте происшествия работает представительница исполнительной власти, которая сверяет данные о погибших с домовыми книгами района.

Гянджа подверглась обстрелу в ночь на 17 октября. Жертвами атаки, по данным Генпрокуратуры Азербайджана, стали 12 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что ракетный обстрел города Гянджа в ночь на 17 октября вёлся с территории Армении.