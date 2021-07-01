Обвинённый в изнасиловании девочки экс-следователь написал письмо из СИЗО

Бывший следователь прокуратуры Иркутской области Алексей Тороп, которого обвинили в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы в Балаганске, написал письмо из СИЗО. Экс-сотрудник правоохранительных органов обратился за помощью, пытаясь доказать свою невиновность в деле 13-летней давности, пишет «КП-Иркутск».

Изначально за убийство и изнасилование школьницы был задержан бывший заключённый, причём дело вёл как раз тот самый следователь Алексей Тороп. Убитая девочка была подругой его дочери. Но в процессе Тороп вышел на пенсию, занялся адвокатской деятельностью, дело было передано другому следователю, но не доведено до конца и не дошло до суда. Виновный так и не был установлен и не понёс наказание.

Через 13 лет Следственный комитет региона вновь поднял это дело и при помощи современных экспертиз установил, что убили школьницу двое мужчин, одним из которых оказался адвокат Балаганского филиала областной коллегии адвокатов, а именно — Алексей Тороп. В деле кроме экспертиз в качестве доказательств фигурируют показания некой засекреченной свидетельницы, которая якобы видела, как бывший следователь и его сообщник вытащили тело девочки из автомобиля и перебросили через забор.

Алексей Тороп была арестован в прошлом году, ему предъявлено обвинение, он помещён в СИЗО. Сейчас экс-следователь пытается оспорить предъявленные криминалистами по делу доказательства.

Как говорится в письме, которое Тороп направил в редакцию издания, следствие не приняло во внимание, что в указанные дни 2007 года, когда было совершено убийство, он три дня был на охоте, что могут подтвердить определённые свидетели, правда, один из которых уже умер. По словам обвиняемого, следствие не вызывает этих свидетелей, а «подгоняет» под него доказательства. Засекреченного свидетеля экс-следователь обвиняет в лжесвидетельстве, а также ставит под сомнение результаты экспертиз. Также бывший следователь жалуется на то, что его силой пытаются заставить сделать признание.

Следственный комитет в августе прошлого года обнародовал официальную версию убийства школьницы, которой придерживается на данный момент.

Как сообщалось ранее, в Городецком районе Нижегородской области задержан предполагаемый убийца12-летней школьницы, тело которой было найдено 13 мая 2021 года в лесополосе. Мужчину зовут Сергей Матюшин, ему 49 лет, он уже имеет судимость.