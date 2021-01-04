Обвиняемая в убийствах «пенсионерка-потрошительница» умерла в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/f998e1a0-4e64-11eb-89d6-fa163e074e61_660.jpg Софья Жукова Фото: Скрин с видео Хабаровский край сегодня / youtube.com

Пенсионерка Софья Жукова, которую обвиняли в убийстве и расчленении трёх человек, скончалась в Хабаровском крае. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».

Причиной смерти, по данным издания, стали осложнения, вызванные коронавирусом. Женщина скончалась в больнице № 10 рано утром 29 декабря, не дождавшись приговора за убийства.

В конце января 2019 года в хабаровском посёлке Берёзовка были найдены останки мужчины. Главной подозреваемой стала 80-летняя женщина, сдававшая ему комнату. По версии следствия, она убила мужчину топором, а после расчленила тело и выбросила недалеко от дома.

Позже оказалось, что Жукова причастна к убийству и расчленению тела восьмилетней девочки и 77-летней женщины, временно проживавшей в её квартире. Экспертиза признала женщину вменяемой.

Ранее NEWS.ru писал о том, что суд в Токио признал Такахиро Сираиси виновным в убийствах девяти человек, расчленении тел жертв и хранении останков. 30-летнего мужчину приговорили к смертной казни. Убийства осуждённый совершил в 2017 году.